Туристы прилетели, а их вещи - нет. Пассажиры авиарейса "Харьков-Римини" требуют возмещения убытков от компании-перевозчика

Поездка родственников в Италию для харьковчанки Светланы Совенко стала настоящим испытанием. Когда мама и дочь женщины отправились из Харькова в Римини 25 июля, вместо приятного путешествия семья получила массу негативных эмоций. Самолет прилетел с задержкой, полет был неспокойным, а багаж всех пассажиров в Италию вовсе не долетел, рассказывает женщина. Светлана очень переживала, ведь в чемоданах её матери остались лекарства, которые она вынуждена принимать постоянно, особенно во время жары.

Светлана Совенко, родственница пасажиров самолета:

Очень я переживала. Мама полетела с дочкой. У мамы инвалидность, проблемы со здоровьем, необходимы лекарства, все, что необходимо по такой жаре, все осталось в Харькове. Люди наши позиитивные, самое главное здоровье, конечно. Но хотелось бы, чтобы они как-то объясняли.

Багаж, подчеркивает Светлана, её родственникам в Италию так и не отправили, чемоданы она на днях забрала в Харькове. В сложной ситуации, за границей, без вещей, только с ручной кладью - небольшими сумочками и борсетками, оказались больше сотни пассажиров, которые находились на борту самолета "Харьков_Римини". Самое необходимое пришлось приобретать там, жалуются харьковчане, поэтому экономили на покупке еды и экскурсиях. Некоторым пассажирам багаж отправили уже перед возвращением домой, несколько десятков туристов - не получили свои вещи до сих пор, даже после прибытия в Харьков.

Татьяна, пассажирка:

Багаж, действительно, не прилетел у всех пассажиров, в святи с этим мы потратили больше денег, мы испытали то, что не должны были испытывать. Гиды местные в шоке. За 46 лет такого не было никогда, ни со одной страной мира. Я не понимаю как мы будем заниматься безопасными перевозками.

Людмила, пассажирка:

Выхожу. Не поняла. А люди говорят, багажа нет нашего, он не прилетел. Ну все давай писать, ну что утерян багаж. Все. И потом. Это с тем, что самолет опоздал в Харьков на 50 минут.

Людмила, родственница пассажиров самолета:

Знаете, как говорится, "такого не может быть потому что не может быть никогда"! Как это целый самолет полетел, а вещи оставили. Экономили деньги. Экономили на посадке во Львове, не захотели дозаправлять самолет, потому что грозовая была погода.

Валерий, пассажир:

У нас объединилась группа, которая постоянно общалась, помогала друг другу, потому что у части вещи так и не доехали. Никакого ответа от авиакомпании. Просто. Ну мы почитали и другие отзывы. Постоянно идет такой момент. Я понимаю , что это системная проблема, которая не меняется.

Большинство пассажиров рейса "Харьков-Римини" говорят - будут требовать возмещения и материальных убытков, и моральных. Пока никакого конкретного ответа от авиаперевозчика по поводу инцидента, жалуются люди, не получили. Не удалось связаться с представителями компании и журналистам, в течение дня контактные телефоны, указанные на официальном сайте, находились "вне зоны действия сети".