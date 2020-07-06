"Тут есть дельфиниха-атошница. Дельфиниха Бьюти - она из Донецка" - в Харькове дельфины лечат детей воинов-ато

Даше Кузнецовой на день рождения подарили билеты в дельфинарий. Девочке исполнилось 11 лет, шесть из них она растет без отца. Он служил в Луганской области пограничником и осенью 2014 года его машина подорвалась на фугасе. Даша отца помнит отрывками - один из ярких воспоминаний, как они первый раз увидели дельфинов.

Даша Кузнецова, участница программы реабилитации:

Не помню точно, но когда было лето мы с ним когда–то тоже ехали в дельфинарий, и он тоже, по-моему, дельфинов любил, ну ему нравилось такое все.

Дети погибших воинов Харькова и Харьковской области впервые вместе на спектакле в дельфинарии. После чего - сеанс дельфинотерапии - это метод нетрадиционной медицины, который является эффективным методом реабилитации. Одна из терапевтов - дельфин афалина Бьюти, ее история тоже связана с войной.

Андрей Вагапов, руководитель программы реабилитации для воинов АТО и инвалидов:

Тут есть дельфиниха-атошница. Дельфиниха Бьюти, она сама из Донецка, ее из Донецка вывозили под обстрелами, то есть она сама с оккупированных территорий, ее сын тут есть – Степа, ему уже четвертый год.

Как рассказывают специалисты, для детей купание с дельфинами это, прежде всего, незабываемые эмоции, а вот взрослые, особенно с травмами, проводят в бассейне по три часа. Тактильная терапия от дельфинов действительно помогает.

Александр Гончаров, волонтер:

Кожен тиждень три доби вони проходять таку реабілітацію, і ми в цьому році проводили Ігри героїв серед поранених наших атлетів, там без кінцівок, і запропонували організаторам зробити крок на зустріч дітям наших погиблих хлопців.

К концу лета все дети погибших бойцов Харьковщины, а их около сотни, пройдут курс дельфинотерапии.