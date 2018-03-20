Творческая борьба молодых талантов. В Харькове стартовал Международный конкурс юных пианистов Владимира Крайнева

8-летняя Сильвия рассказывает – даже не замечает, сколько времени каждый день играет на фортепиано, за этим следит бабушка, которая больше всего поддерживает желание девочки заниматься музыкой. На Международном конкурсе для молодых талантов в Харькове она будет соревноваться в номинации «Юный мастер» , в трех турах на память исполнит 8 классических произведений.

Сильвия Мариэль Гудман, конкурсантка:

Тяжелее всего... Все одинаково, не знаю, легче - тоже все одинаково. Я буду играть Баха - Прелюдию Фугу до-минор, сонату Моцарта фа-мажор и Этюд Листа ре-минор.

Еще одна харьковчанка, Виталина Бессонова, конкурировать с другими участниками собирается в номинации «Дебют». Некоторые произведения успела выучить раньше в музыкальной школе, другие готовила всего за пару недель до открытия конкурса, но уверяет, что перед их исполнением на большой сцене вовсе не волнуется.

Виталина Бессонова, конкурсантка:

Пришлось все очень быстро учить, особенно что для меня было новое - это соната и Бах, и этюд, все остальное я знала так.

Первый конкурс юных пианистов известного на весь мир музыканта Владимира Крайнева состоялся в Харькове в марте 1992 года, в этом году он уже 13-й. Конкурсные прослушивания пройдут на сцене Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната. 60 участников из 10 стран мира исполнят произведения на новом рояле «Steinway», специально для которого сцену подготовили так, чтобы игра на инструменте была максимально комфортной. Конкурсные туры будут транслироваться онлайн в Youtube.

Валерий Алтухов, директор конкурса:

Все наши члены жюри участвовали в подготовке этого рояля, на разных этапах. И Юстас Дворионас, и Юрий Кот, они активно мне помогали, чтобы все это случилось. Ну и кроме того, будет видеотрансляция на весь мир.

Для конкурсантов установили высокую планку, говорят организаторы, настоящим вызовом станет третий этап музыкального соревнования для юных мастеров – исполнение фортепианного концерта в сопровождении симфонического оркестра. Оценивать участников будут профессионалы из Украины, а также их зарубежные коллеги, среди низ – вице-президент Европейского союза музыкальных молодежных конкурсов Юстас Дварионис и профессор Королевской музыкальной академии в Лондоне Вильям Фонг.

Вильям Фонг, член жюри (Великобритания):

Я ищу музыкантов, которые не только имеют огромное желание играть, но и понимают суть каждого исполненного произведения. Кроме того, могут соединить понимание авторской мысли и собственную интерпретацию. Обращаю внимание на уникальность исполнения, техническое местерство, и, что немаловажно, на артистический дух пианиста.

Юстас Дварионас, глава жюри (Литва):

Это и есть то, к чему мы стремимся - мы стремимся, чтобы молодые исполнители затронули бы сердца и души тех, которые слушают в зале и тех, которые слушают, будучи членами жюри.

Имена победителей международного конкурса юных пианистов назовут уже 27 марта.