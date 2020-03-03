Twitter разрешила сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Руководство компании Twitter попросило своих сотрудников начать работать из дома и не приходить в офисы, так как это поможет сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают во вторник западные СМИ.

"Мы настоятельно призываем всех сотрудников в разных странах мира работать дома, если есть такая возможность", - сказала глава отдела HR Дженнифер Кристи.

Цель компании заключается в снижении риска распространения коронавируса, в частности, среди сотрудников.

При этом, по ее словам, для сотрудников подразделений компании в Южной Корее, Гонконге и Японии эта рекомендация носит обязательный характер.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90,8 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,6 тыс.

Больше всего больных - 4,8 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2 тыс. - в Италии, 1,5 тыс. - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло до 175 человек: 66 человек скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.