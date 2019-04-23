Тяжело в учении, легко в бою. 400 харьковских призывников отправились на срочную службу

Повестку харьковчанин Владислав Овдиенко получил после окончания вуза. Сразу прибыл в районный военкомат. На мотивацию пойти в армию в том числе повлияла ситуация на Востоке Украины, говорит Владислав.

Владислав Овдиенко, призывник:

На жаль, така ситуація. Невідомо, що може далі бути, тому я пішов в армію. Я вирішив щось робити, дійсно, корисне, для своєї держави та стати захисником Батьківщини.

Мать Владислава рассказывает, чтобы хорошо подготовиться к армейским будням, сын начал активно заниматься спортом. Готовился также и психологически. Поддерживают его в желании служить Украине всей семьей.

Ольга Овдиенко, мать призывника:

Мы долго шли в эту армию. Все-таки мы решили, что мужественность надо развивать, совершенствовать, приборетать навыки. Самое главное – чтобы он был здоров, чтобы он, по возможности, получил здесь профессию, чтобы его эрудированность развивалась.

Первых новобранцев весеннего призыва-2019 на Харьковщине отправляют на срочную службу торжественно: исполнение гимна Украины военным оркестром, выступления кинологов и подразделений Государственной пограничной службы. 400 призывников отправятся в разные уголки Украины. Служить будут исключительно на мирной территории Украины и не будут участвовать в операции Объединенных Сил.

Артем Булавин, призывник:

Каждый мужчина должен пройти эту школу мужчи, чтобы стать мужчиной. Это было еще от моего дедушки, папы, поэтому, да, думаю, это очень важно.

Роман Литвинов, призывник:

Перевірити свй дух, закалити себе, морально підготовити себе якось, пройти це все, як проходили батьки і діди.

При распределении, говорят военные, учитывали пожелания парней. Одно из самых популярных - служить ближе к морю. Однако главное - отвечать всем требованиям. И морально, и физически.

Алексей Максимов, дир. Деп. обороны и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА:

Як завжди, хлопцям хочеться бути морськими піхотинцями і десантниками. Але їх, по-перше, не так уж багато, на тлі ЗСУ. А так – там дуже серйозні кваліфікаційні вимоги і вимоги до здоров’я. Здоров’я має бути абсолютно бездоганним.

В ряды Военно-морских сил Украины попали 15 харьковчан. Остальные новобранцы будут служить, в основном, в частях ВСУ. Еще около тысячи призывников отправят на срочную службу в мае и в начале июня.