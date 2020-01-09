Тяжелые строительные работы и ночной график. Энергетики обновили высоковольтную линию на проспекте Гагарина

Электричество для метрополитена и наземного транспорта, заводов, банковских учреждений и жилых домов. Воздушная артерия на проспекте Гагарина играет одну из ключевых ролей в энергоснабжении центральной части города. За десятки лет эксплуатации высоковольтная линия исчерпала свой ресурс и нуждалась в восстановлении. Специалисты заменили четыре старые опоры на две новые. Работы были достаточно сложными, подчеркивают энергетики.

Алексей Ганус, технический директор АО “Харьковоблэнерго”:

Место, где Гагарина, оно хоть и на первый взгляд расположено возвышено. Там очень близко природные воды, поэтому там был очень сложный фундамент. Фундамент пробурили под каждую опору, под каждое основание, глубиной 12 метров. Установили каркасы, залили бетоном.

Усложнялись работы не только грунтовыми водами, но и оживленным трафиком на проспекте. Восстановление линии энергетики проводили только ночью.

Алексей Ганус, технический директор АО “Харьковоблэнерго”:

Все было расчитано до минуты. Мы в одну ночь полностью все сняли, все провода. Днем установили опоры, и вторую ночь, собрав лучшие средства и силы , мы смогли пока троллейбусное движение не пошло, мы за ночь все это сделали.

После обновления сетей электроснабжение будет более надежным, уверяют специалисты, особенно зимой. Учитывая низкие температуры, гололед и снегопады. Кроме того, по словам енергетиков, участок, которые заменили энергетики выдержит испытания сложными погодными условиями летом - во время ураганов и обильных ливней.