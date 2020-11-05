Тяжелых больных с COVID стало больше: в "инфекционке" поставили 20-тонную кислородную цистерну

В распоряжении областной инфекционной больницы 2 емкости с кислородом на 600 литров и одна - на 3000. До пандемии коронавируса этого бы хватало надолго для всех пациентов, лежащих в реанимации, говорят медики. Однако сейчас - ситуация иная. Людей с тяжелым течением СOVID-19, которые не могут дышать самостоятельно, стало значительно больше, и эти три бочки едва справляются с нагрузкой. В октябре даже начали перемерзать. На подключение к газовым точкам - очередь, потому что свободное место в медучреждении найти трудно.

Павел Нартов, главный врач харьковской областной инфекционной больницы:

У нас є в приймальному відділенні кисневий концентратор. Вони дихають через концентратор, і ми дивимося, щодо того, якщо є хворі, які уже можуть самостійно дихати. Ми їх звільнюємо з кисневої точки чи з концентратора, і той хворий, який знаходиться в приймальному відділенні, госпіталізується на цю кисневу точку.

В инфекционную больницу привезли дополнительную кислородную цистерну на 20 тонн. Медики говорят, ее мощность вместе с тремя другими бочками полностью покроет потребности больницы. Сама цистерна поможет обеспечить кислородом 300 пациентов. В медучреждении прокладывать дополнительную магистраль и уже в начале следующей недели использовать 20-тонную емкость в работе. Областная администрация будет оплачивать только кислород, за саму емкость и ее аренду компания-поставщик денег не берет.

Евгений Кашкин, представитель компании-поставщика:

Дана ємність здатна забезпечити ту кількість пацієнтів, які заплановані в інфекційній лікарні. Це, вважаю, 300 кисневих точок. Це є дефіцит зараз, дефіцит такого рівня устаткування. Бочка виготовляється, в середньому, 4-6 місяців.

Больница загружена на 100 %. Медучреждение рассчитано на 290 пациентов, сегодня утром - свободных мест в инфекционке не было. В реанимации - 12 больных, говорит главный врач Павел Нартов, и в других отделениях к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Тяжелее переносят коронавирус больные с гипертонией, сахарным диабетом или другими патологиями. Рост количества тяжелобольных Нартов связывает с легкомысленным отношением людей к инфекции или самолечением пациентов, которые вовремя не обращаются к специалистам. Кроме того, отмечают медики, ждут открытия дополнительных больниц для приема больных с СOVID-19.

Павел Нартов, главный врач харьковской областной инфекционной больницы:

Якщо було б більше ліжок лікарняних, можливо, тих хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні, могли б лікуватися у закладах 3 лінії, ті які відкриваються, можливо б кількість хворих зменшилась.

Две железнодорожные больницы для приема коронавирусных больных в регионе должны были открыться уже на этой неделе, однако там не успели подписать договора с Национальной службой здоровья из-за технических проблем. Кроме того, эти медучреждения необходимо обеспечить кислородными точками, отметил заместитель главы областной администрации, Тарас Пастух, и подготовить место для установки специальных емкостей.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Бетон, якщо не набуде міцності, це відбувається за 21 день, раніше її не змонтуєш. Для "укрзалізниці" ми знайшли ємність 8-кубову, на перший період її вистачить. Якщо ми додатково її наповнимо концентраторами кисневими, ємкість вже є, сподіваюся, наступного тижня буде підписаний договір. Коли надійдуть кошти, плануємо позачергову сесію обласної ради і передати лікарні спеціально кошти.

По словам Тараса Пастуха, Харьковщина заказала еще 15 емкостей максимальных размеров для медицинских учреждений региона.