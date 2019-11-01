Тыквы для тигра, мишки и даже попугая: в зоопарке отметили Хэллоуин

Тигр Елисей принял символ Хэллоуина за мяч и начал качать его по вольеру, а когда вдоволь наигрался игрушку просто разломал, ведь быстро понял, что мясом там и не пахнет. По случаю зарубежного праздника, который уже стал традиционным и в Украине, жители Харьковского зоопарка страшно вкусное угощение обнаружили и в своих вольерах. Некоторым тыквами просто украсили помещение, а тем, у кого в рационе есть этот осенний овощ в придачу еще напичкали его вкусностями.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Ара с аппетитом лакомились орехами и хлебом, страусы пощипывали травку – волосы тыквы. Вороны, даже добыв вкусное содержимое – мясо, интерес к тыкве не утратили и пополнили запас витаминов, поклевав тыкву. А вот кто разгадывать секрет не стал, так это наш дикобраз. К тыквенному декору он остался равнодушен.

Праздничные тыквы носухи обнюхали и осторожно лапками достали из овоща всю мякоть чтобы не повредить страшную рожицу, дабы она осталась украшением интерьера. А вот тигр, медведь и лисы с тыквами обошлись совсем бесцеремонно.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

А вот бурый медведь Вася получил тыкву, наполненную овощами. Увидев такую вкусность, и такую красоту мишка устроился поудобнее и неспешно, кусочек за кусочком, ел тыкву чередуя сладость с помидорами или зеленым луком. Черно-бурые лисы чего только не делали, чтобы добыть начинку тыквы. И катали тыквы, в надежде, что лакомство само выпадет, и пытались добыть содержимое лапкой. И стараться было ради чего.

Оранжевые овощи для лис сотрудники зоопарка начинили рыбой, мясом и сыром. И когда эти вкусности не удалось получить ни одним способом пушистый самец перешел к более решительным действиям - начал разламывать тыкву и угощать свою любимую лису рыбкой.