Тысячи ученых по всему миру выступили против карантина из-за COVID-19

Более 11 000 ученых и медицинских работников по всему миру, а также более 100 000 представителей общественности подписали Грейт-Баррингтонскую декларацию против политики карантина из-за COVID-19.

Около 6000 экспертов со всего мира заявили, что карантин имеет разрушительное влияние на физическое и психическое здоровье людей, а также на общество в целом. Они призывают защищать уязвимые категории населения, а здоровым людям - позволить жить нормально, передает ВВС.

Представители движения, известного под названием "Большая декларация Баррингтона", отмечают, что в процессе принятия политических решений не уделяют достаточного внимания негативным последствиям, которые непосредственно не связаны с коронавирусом. Они заявляют, что сохранение карантина до появления вакцины может необратимо навредить. В частности, больше всех пострадают социально незащищенные группы населения.

Участники движения, начатого 4 октября, указывают, что риск коронавируса в тысячу раз больше для пожилых и немощных, а дети испытывают больший вред от гриппа, чем от «ковида». По их словам, риск заражения для всех, включая уязвимых, падает.

Вред для здоровья включает, в частности, низкие показатели прививок у детей и ухудшение медицинской помощи пациентам с болезнями сердца и раком.

Декларация рекомендует ряд мер для защиты уязвимых групп, включая регулярное тестирование работников домов престарелых, а также, по возможности, привлечение персонала, который уже имеет иммунитет.

Как указывается в ней, пенсионеры, которые живут дома, должны получать продовольственные товары и другие предметы первой необходимости. Им также следует встречаться с членами семьи на улице, а не в помещении.

Все должны выполнять простые гигиенические правила, такие как мытье рук, и оставаться дома, если заболели.

В то же время молодым людям с низким риском осложнений следует позволить нормально работать, школы и университеты должны работать в обычном режиме.

Также надо позволить спортивные и культурные мероприятия, а также работу ресторанов.

Критики "Большой декларации Баррингтона" отмечают, что целевой подход может усложнить процесс защиты уязвимых людей. Они считают, что возможность долгосрочных осложнений от коронавируса означает, что многие другие также находятся в группе риска.

Напомним, недовольство карантинными ограничениями привело к протестам в ряде стран. Так, 27 сентября в Лондоне произошли столкновения во время акции против карантина, во время которых пострадали полицейские и демонстранты.

В конце августа в Берлине участники акции против карантинных ограничений штурмовали Рейхстаг. Полиция применила слезоточивый газ, тогда около 300 человек были задержаны.

По последним данным, в мире зафиксировано 36394156 случаев коронавируса. 1060462 больных COVID-19 умерли, 27412315 человек - выздоровели.