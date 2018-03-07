Тюльпаны - лидеры продаж. Аншлаг возле цветочных магазинов

Михаил на рынке с утра. Говорит, приехал, чтобы купить букет для подруги.

Накануне восьмого марта у киосков с цветами очереди. Мужчины, в основном, покупают тюльпаны. Потому что их тут больше всех.

Михаил:

Для подруги. – Почему именно такой выбор, почему тюльпаны?- Я хотел розы белые купить, но, увы, я их не нашел.

Ярослав

Всем любимым женщинам - маме, бабушке, теще, всем… любимой.- Много времени потратили на выбор?- Нет, абсолютно. Зашел, почти сразу все нашел, все есть, по доступным ценам. – По доступным - это по каким?- В среднем, букет из 3-х тюльпанов – 50 грн.

Максим

Долго выбирали цветы, сколько времени потратили? - Наверное, часа два – А почему так долго?- Ну, выбирали цвет и еще подарок. Тюльпаны- это как бы дополнение к подарку. – А вы кому будете дарить?- Любимой девушке

Тюльпаны заполонили почти все прилавки, разных цветов и сортов, они сегодня нарасхват.

В среднем, один тюльпан накануне праздника стоит от 15 до 20 гривен, если покупать букет побольше, то можно договориться о скидке.

Популярностью пользуется и мимоза. Их продают даже на вес. Килограмм - 200 гривен. А вот букет из трех веточек обойдется от 20 до 50 гривен.

Все зависит от места продажи - на рынке будет дешевле, а в переходах метро цены иногда удваиваются.

А Роман продает цветы в горшках. Мужчина говорит, что это хороший способ сохранить праздник подольше. Такой популярностью, как тюльпаны, они не пользуются, но тем не менее, сегодня продажи выше, чем обычно, добавляет мужчина

Роман

Я бы не стал выделять. Здесь на любителя. Гиацинт, допустим, стоит долго и пахнет очень приятно. Примула тоже долго стоит. Здесь на любителя, я не могу выделить какой-то определенный. Они мне просто все тоже очень нравятся.

В целом, цены на цветы, по сравнению с предыдущим годом, не изменились, рассказывают покупатели.

Идя за цветами, люди рассчитывают потратить от ста до пяти сотен гривен.

Но далеко не все женщины будут радоваться такому подарку.

По крайней мере, в этом уверена Вера. Девушка ежегодно отказывается от букетов.

Вера Черныгина, президент женского объединения «Сфера»

Принять букет, а потом еще и придумать, куда его поставить, а потом еще же и убрать, и выкинуть. Это добавляет еще больше работы… еще плюс к той, которая уже у женщины есть

Вера советует мужчинам быть более оригинальными и важнее относиться к желаниям женщин, находящихся рядом с ними.

Впрочем, статистика утверждает иное - более восьмидесяти процентов женщин любят, когда им дарят цветы, а еще 10 относятся к подобному подарку нейтрально.