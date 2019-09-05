 

У 17-летнего подростка в рюкзаке нашли наркотическое вещество

05 сентября 2019 г. 10:15
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На Харьковщине полицейские обнаружили наркотическое вещество у 17-летнего подростка. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории автовокзала полицейские заметили несовершеннолетнего парня в грязной одежде, который подозрительно себя вел. 

Во время общения с ним полицейские заметили его нервозность и решили провести поверхностный осмотр. В рюкзаке подростка работники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на коноплю весом около 300 граммов.

Юноша объяснил полицейским, что наркотические растения хранил для собственного употребления.  

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

 

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