У 17-летнего подростка в рюкзаке нашли наркотическое вещество

На Харьковщине полицейские обнаружили наркотическое вещество у 17-летнего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории автовокзала полицейские заметили несовершеннолетнего парня в грязной одежде, который подозрительно себя вел.

Во время общения с ним полицейские заметили его нервозность и решили провести поверхностный осмотр. В рюкзаке подростка работники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на коноплю весом около 300 граммов.

Юноша объяснил полицейским, что наркотические растения хранил для собственного употребления.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.