У 48 украинцев, находящихся в обсервации, коронавирус не обнаружен

У 89 граждан, которые прибыли в Украину из китайской провинции Хубэй, в субботу, медики взяли биологические материалы для проведения диагностики на предмет возможного заражения вирусом 2019-nCoV.

Об этом ообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, анализ показал отсутствие вируса в организме 48 граждан. Результаты тестирования еще 41 гражданина ожидаются в ближайшее время. Диагностика проводится тест-системами отечественного производства.

Во вторник, 25 февраля, биоматериалы также взяли у 32 лиц, находящихся в месте обсервации как медицинский и обслуживающий персонал.

"Мы так же о них заботимся, смотрим, чтобы у них было все в порядке", – подчеркнул Данилов.