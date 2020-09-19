У 50% людей - врожденный иммунитет к коронавирусу

Ученые пришли к мнению, что врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее количество людей, чем полагали ранее. Об этом говорится в статье British Medical Journal.

Согласно шести разным исследованиям, специфический Т-клеточный иммунитет к коронавирусу наблюдался у 20-50% лиц, которые не контактировали с вирусом.

По мнению авторов двух исследований, такую иммунную реакцию может объяснять перекрестный иммунитет, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.

Таким образом, эксперты в порядке рабочей гипотезы высказывают сомнения относительно того, что из-за обнаружения антител к коронавирусу у сравнительно небольшого количества людей пандемия может продлиться долго.

В статье отмечается, что, рассмотренные вместе, эти исследования «могут побудить лиц, планирующих меры против пандемии, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю восприимчивого населения и размах эпидемии».

Отметим, что по данным Worldometer, по состоянию на утро 19 сентября в мире зарегистрирован 30 697 861 случай коронавируса, в том числе 956 450 летальных, выздоровели 22 339 980 человек.