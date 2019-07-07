 

У берегов Канады гренландские киты запутались в сетях

07 июля 2019 г. 19:25
Источник: Корреспондент.net
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Три редких полярных, или гренландских кита, запутавшихся в рыболовецких сетях, были обнаружены за последнюю неделю в водах залива Святого Лаврентия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство рыболовства, океанов и береговой охраны Канады в воскресенье, 7 июля.

Запутавшихся в снастях млекопитающих специалисты заметили во время облета залива. По их словам, гигантские животные тащат за собой большие куски сетей, которые мешают им нормально плыть.

Экологи рассматривают возможность крепления сигнальных устройств к веревкам сетей, чтобы отслеживать дальнейшее перемещение китов. Специалисты также не исключают, что млекопитающих придется вызволять из этой ловушки, если это будет безопасно.

При этом в июне у атлантических берегов Канады погибли шесть полярных китов. По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около 410 гренландских китов.

За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих животных. В более чем половине случаев они погибли из-за того, что запутались в рыболовецких снастях или же в результате столкновения с кораблями.

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