У десяти работников Харьковского лабораторного центра обнаружили коронавирус

У шестерых эпидемиологов (в том числе завэпидотделом), помощника эпидемиолога, санитарки, юриста и водителя Харьковского лабцентра диагностировали COVID-19. Как сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на руководителя лабцентра Любовь Махоту, двое из заболевших находятся в больнице, остальные 8 - на самоизоляции.

«Вирус занесен извне через мужа работницы по контакту. Заболевшие не имели контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом», - сказала Махота.

Кроме того, она отметила, что сложившаяся ситуация не повлияла на работу лабцентра.