У двух наркозакладчиков нашли более 100 пакетов с запрещенными веществами

В Харькове полицейские разоблачили двух «закладчиков» наркотических средств.

Правоохранители изъяли у двух 20-летних харьковчан 35 свертков с веществом растительного происхождения и 73 свертка с кристаллическим веществом.

По заключению эксперта, изъятые вещества являются каннабисом и психотропным веществом PVP.

Установлено, что на счету у парней 40 фактов преступной деятельности.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.