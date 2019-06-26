 

У двух наркозакладчиков нашли более 100 пакетов с запрещенными веществами

26 июня 2019 г. 9:19
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В Харькове полицейские разоблачили двух «закладчиков» наркотических средств. 

Правоохранители изъяли у двух 20-летних харьковчан 35 свертков с веществом растительного происхождения и 73 свертка с кристаллическим веществом. 

По заключению эксперта, изъятые вещества являются каннабисом и психотропным веществом PVP.

Установлено, что на счету у парней 40 фактов преступной деятельности.  

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

 

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