У экс-главы Налоговой службы Верланова провели обыск

Служба безопасности Украины провела обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом говорится в его Фейсбук.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", - написал Верланов.

Напомним, что Верланов выиграл конкурс на занятие должности главы Налоговой весной 2019 года.

До этого он работал заместителем министра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабинет министров уволил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скрутках" НДС.