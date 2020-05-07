У экс-главы Налоговой службы Верланова провели обыск

07 мая 2020 г. 13:53
Источник: Левый берег
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Служба безопасности Украины провела обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом говорится в его Фейсбук.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", - написал Верланов.

Напомним, что Верланов выиграл конкурс на занятие должности главы Налоговой весной 2019 года.

До этого он работал заместителем министра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабинет министров уволил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скрутках" НДС.

 

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