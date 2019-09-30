В третий раз в Харькове состоялся международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs. На нем были признаны победители документальных кинопроектов, короткого метра и конкурса детских видеороликов.

Режиссер Надежда Парфан с проектом «Мисс Рок-Европа» стала победительницей питчинга, то есть конкурса кинопроектов, фестиваля "Kharkiv MeetDocs". «Мисс Рок - Европа» рассказывает историю украинской рок-певицы на фоне слома эпох и рождения независимой Украины. Это история о женской силе и слабости, поиске свободы и верности себе. Всего в конкурсе приняли участие 11 кинопроектов. Среди членов жюри был известный российский кинорежиссер Виталий Манский, оппозиционный режиму Владимира Путина. Именно фильм Манского «Свидетели Путина» закрыл третий "Kharkiv MeetDocs", и Харьков стал вторым городом в Украине после премьеры "Свидетелей Путина" на Одесском кинофестивале. Манский не жалел комплиментов фестивалю в Харькове.

Виталий Манский, кинорежиссер, член жюри:

Я считаю, что сейчас харьковский кинофестиваль находится в стадии поиска своего языка, своего зрителя, своей формы, своего предназначения для города, для региона, для страны, ну а дальше - континента, мира, галактики. То есть у фестиваля должны быть амбиции.

Также были объявлены победители кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино «Бардак». Гран-при получил фильм Виктора Бутко «ХАЙП», а лучшим фильмом был признан «Wasted» Александра Шимко. Победителем первого конкурса детских видеороликов Meet Kids стала Мария Печенежская-Ткачева с работой «Мои друзья». Третий кинофестиваль Kharkiv MeetDocs продолжался пять дней - с 25 по 29 сентября. Были представлены 26 картин, среди них - 13 харьковских, 2 украинских, европейская и мировая премьера.

Евгения Кригсхай, директор кинофестиваля "Kharkiv MeetDocs":

Я считаю, что вообще кино делается для зрителей, и очень важно не искать какой-то внутренний скрытый посыл, а довериться свим чувствам просто и смортеть кино на той волне, на которой сейчас находишься. То есть кино должно нравиться. Это его конечная цель.

Во время фестиваля состоялся также тренинг по актерскому мастерству, мастер-класс по написанию киносценариев и лекция по защите авторской собственности в киноиндустрии.