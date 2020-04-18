У главы УПЦ Московского патриархата Онуфрия диагностировали коронавирус

У митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата и епископа РПЦ, обнаружен коронавирус. Им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова. Несколько дней назад был подтвержден статус позитивного результата теста на COVID-19. О состоянии владыки точно неизвестно.

Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдили всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом.