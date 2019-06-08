У харьковчанина дома нашли боеприпасы

37-летний ранее судимый харьковчанин хранил по месту жительства в Слободском районе города гранату и патроны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обнаружили запрещенные предметы полицейские в ходе обыска в его квартире.

Правоохранители изъяли корпус ручной гранаты «Ф-1», запал к ней и около десятка разнокалиберных патронов.

Изъятое направили на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.