 

У харьковчанина дома нашли наркотики в ассортименте

19 сентября 2019 г. 14:28
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Амфетамин, экстази и каннабис хранил у себя дома 25-летний безработный харьковчанин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 сентября правоохранители провели у мужчины в квартире обыск, где обнаружили около 100 граммов амфетамина (примерно 1000 доз), почти 40 граммов каннабиса (до 150 доз), изготовленного из элитных сортов конопли, и 87 таблеток экстази. 

Установлено, что харьковчанин «работал закладчиком» на интернет-магазин, который сбывал на территории города Харькова наркотические средства путем «закладок».

Все вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

 

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