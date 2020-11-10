У харьковчанина изъяли марихуаны на 300 тысяч гривен

Правоохранители изъяли у 38-летнего жителя Харькова марихуаны более чем 300 000 гривен.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Наркотические средства мужчина хранил на территории домовладения своих родителей.

Полицейские установили, что мужчина занимается незаконным культивированием наркосодержащих растений и изготовлением из них наркотических средств.

Как установили оперативники, мужчина выращивал растения конопли на территории лесного массива.

В дальнейшем, чтобы скрыть свою преступную деятельность, растения он перенес на территорию домовладения своих родителей, проживающих на соседней улице, где в хозяйственной постройке высушил их и переработал на марихуану.

По месту жительства фигуранта и его родителей полицейские провели обыски, в ходе их они обнаружили пластиковые бутылки, заполненные высушенной и измельченной марихуаной, семена конопли и самодельное устройство для употребления наркотика.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет более 300 000 гривен.

Уголовное производство начато по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас оперативники устанавливают каналы возможного цепи сбыта наркотического средства и других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

После проведения экспертиз действиям злоумышленника будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация.