Харьковчанина разоблачили в наркосбыте: изъяты "закладки" почти на 4 миллиона гривен

В Харькове полицейские разоблачили 23-летнего харьковчанина в сбыте наркотических веществ путем «закладок».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что злоумышленник в течение последних 6 месяцев сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств и психотропных веществ и распространял их по районам Харькова путем «закладок».

Во время личного досмотра у харьковчанина обнаружили 600 граммов психотропного вещества PVP и 60 закладок весом по 1 грамму.

В ходе обыска квартиры по месту жительства мужчины полицейские обнаружили около 250 полимерных пакетов с различными психотропными и наркотическими веществами. Также правоохранители изъяли 6 закладок, которые он спрятал в дневное время.

По ценам «черного» рынка стоимость изъятых у мужчины наркосредств составляет около 4 миллионов гривен.

4 сентября злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Согласно санкции статьи харьковчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются другие причастные к деятельности интернет-магазина лица, назначен ряд экспертиз.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.