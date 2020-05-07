У харьковчанина нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

07 мая 2020 г. 11:53
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У харьковчанина нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, запрещенные предметы работники Московского отдела полиции обнаружили во время санкционированного обыска в квартире 43-летнего жителя района, получив оперативную информацию о возможном хранении им боеприпасов.

В ходе обыска полицейские обнаружили 4 гранаты, сигнальный патрон, более 70 патронов различного калибра времен Второй мировой войны и штык-нож. 

Как пояснил харьковчанин, все опасные предметы он нашел на местах проведения боевых действий в пределах Харьковской области и хранил без цели сбыта.

Взрывотехники уничтожили в безопасном месте 2 гранаты, а их обломки и еще 2 гранаты, патроны и штык-нож направлены на экспертное исследование. 

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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