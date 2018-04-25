У харьковчанина нашли боеприпасы

В ходе проведения операции «Оружие-взрывчатка» харьковские полицейские обнаружили у 28-летнего харьковчанина 24 патрона калибра 5,45 мм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина сообщил правоохранителям, что патроны он нашел в подвале жилого дома.

Боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.