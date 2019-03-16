У харьковчанина украли автомобиль при помощи эвакуатора

11 марта в полицию с заявлением об исчезновении своего автомобиля «Деу Сенс» обратился 27-летний харьковчанин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Автомобиль мужчина припарковал на проспекте Науки. Парень отметил, что машина простояла по указанному адресу около недели, потому что имела определенные технические повреждения.

Полицейские установили, что к совершению кражи авто причастен 30-летний харьковчанин.

Оперативники задержали его в арендованном гараже при разборке угнанного автомобиля на запчасти.

Мужчина признался, что заметил машину, которая несколько дней простояла без присмотра. В машине было спущено колесо, поэтому парень решил, что владельцы заберут свой автомобиль не скоро.

Злоумышленник с помощью эвакуатора завладел автомобилем, загнал в гараж и начал разбирать ее на запчасти, чтобы их продать.

Именно за этим занятием его и застали полицейские.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.