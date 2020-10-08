У харьковчанина в гараже нашли боеприпасы

В Холодногорском районе Харькова в гараже у 54-летнего мужчины полицейские обнаружили боеприпасы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обыск полиция проводила на основании постановления следственного судьи Ленинского суда в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска правоохранители изъяли предмет, похожий на ручную гранату «РГД-5», 2 запала и 4 патрона.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.