У харьковчанина в гараже нашли боеприпасы

08 октября 2020 г. 15:00
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В Холодногорском районе Харькова в гараже у 54-летнего мужчины полицейские обнаружили боеприпасы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обыск полиция проводила на основании постановления следственного судьи Ленинского суда в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска правоохранители изъяли предмет, похожий на ручную гранату «РГД-5», 2 запала и 4 патрона.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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