У харьковского пограничника в служебном автомобиле нашли контрабандный товар: назначено расследование

На Харьковщине правоохранители проверяют причастность отдельных пограничников к противоправной деятельности, в частности, к перевозке контрабанды.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.
Так, 12 ноября пограничники совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.
За рулем автомобиля находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения.
На место прибыла следственно-оперативная группа.
По данному факту назначено служебное расследование.
Обстоятельства случившегося выясняются.