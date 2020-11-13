У харьковского пограничника в служебном автомобиле нашли контрабандный товар: назначено расследование

13 ноября 2020 г. 11:00
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На Харьковщине правоохранители проверяют причастность отдельных пограничников к противоправной деятельности, в частности, к перевозке контрабанды.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, 12 ноября пограничники совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.

За рулем автомобиля находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

По данному факту назначено служебное расследование.

Обстоятельства случившегося выясняются. 

 

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