У харьковского пограничника в служебном автомобиле нашли контрабандный товар: назначено расследование

На Харьковщине правоохранители проверяют причастность отдельных пограничников к противоправной деятельности, в частности, к перевозке контрабанды.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, 12 ноября пограничники совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.

За рулем автомобиля находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

По данному факту назначено служебное расследование.

Обстоятельства случившегося выясняются.