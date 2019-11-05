У иностранца при обыске обнаружили наркотики

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили о том, что в ходе проведения профилактических мероприятий «Мигрант» работники Красноградского отдела полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 58-летнего гражданина Российской Федерации.

Во время обыска квартиры мужчины полицейские обнаружили более 300 граммов измельченного вещества зеленого цвета, похожего на каннабис и устройство для употребления наркотика.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

Следователем Красноградского отдела полиии открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических или психотропных веществ без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.

Следствие продолжается.