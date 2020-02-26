У Кернеса нашли повод для строительства дороги через Барабашово: непроверенные на коронавирус китайцы

26 февраля 2020 г. 11:55
Автор: Марина Николаева
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На сегодняшней сессии горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес снова заявил о том, что дорога через рынок Барабашово, которая свяжет Шевченко и Салтовку будет построена в любом случае, а "Шанхай" (цитата), в котором, по его словам, работают и торговцы китайской национальности, что мотаются туда-сюда и их никто не проверяет, будет снесён.

Кернес снова настаивал, что все строения вдоль проекта дороги незаконны, а администрация рынка задолжала городу деньги за аренду земли.

Напомним, что предприниматели, торгующие на рынке Барабашово, протестуют против планов властей города построить дорогу через его территорию. Ранее они установили баррикады, чтобы помешать бульдозерам начать работы по строительству.

 

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