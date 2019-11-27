У Кернеса появился новый заместитель

Директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот назначен заместителем Харьковского городского головы.

Данное решение было принято на сессии Харьковского городского совета сегодня, передает пресс-служба горсовета.

Новый вице-мэр будет курировать вопросы цифровой трансформации Харькова.

Геннадий Кернес подчеркнул, что его новый заместитель уже активно работает в направлении внедрения в Харькове цифровых технологий и в ближайшее время город покажет высокий результат этой работы.

Напомним, Олег Дробот возглавлял Департамент регистрации и цифрового развития с 2016 года. Он занимается внедрением цифровых технологий в управление городом, в частности, переводом всех публичных услуг для населения и бизнеса в онлайн-режим, обучением харьковчан цифровым навыкам и основам цифровой безопасности, развитием локального IT-бизнеса и местных стартапов.