У кого из харьковчан нет сегодня воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Большая Гончаровская, 3, 5, 11, 13 до 20:00 04.06.20 г., ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 04.06.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №8), ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9) до 20:00 04.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 04.06.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 248 (п. №1, стояк), пр. Московский, 198/2 (п. №2), Салтовское шоссе, 246 (стояк) до 20:00 04.06.20 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 14 до 20:00 04.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №2, стояк) до 20:00 04.06.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 15 (п. №3,4), ул. Броневая (ч/с) до 20:00 04.06.20 г.; ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 06.06.20 г.