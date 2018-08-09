У Леонида Кучмы – юбилей

09 августа 2018 г. 14:01
Источник: Интерфакс-Украина
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Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма в четверг, 9 августа, отмечает юбилей. Ему исполнилось 80 лет.

"Этот праздник второй президент Украины встречает в Киеве. Поздравления с днем рождения поступают как со всех уголков Украины, так и из многих стран мира - от действующих и бывших глав государств, украинских и иностранных дипломатов, политиков, представителей духовенства, коллег-ракетчиков, ученых, журналистов, представителей искусства", - говорится в сообщении на сайте Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина".

Фонд также присоединился к поздравлениям юбиляру.

Леонид Данилович Кучма родился 9 августа 1938 года в с.Чайкино Черниговской области.

В 1992-1993 годах был назначен премьер-министром Украины.

С 1994 по 2005 год Леонид Кучма был президентом Украины.

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