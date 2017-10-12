"У любви есть разные лица": как в Харькове прошла акция ЛГБТ-сообщества

Акция, посвященная «каминг-ауту» началась со звонка неизвестного в полицию о том, что площадь Конституции, где, собственно, и должен был начаться перформанс заминирована. Площадь оцепили правоохранители, была вероятность, что акцию отменят, но взрывчатку не нашли, поэтому представители ЛГБТ сообщества смогли развернуть плакаты и исполнить музыкальные композиции. Надежда Черныгина, впервые за долгие годы празднует день «каминг-аута» открыто. О том, что она лесбиянка родители не знали, призналась только в этом году:

Надежда Черныгина, организатор акции

Если это друзья –то они всегда примут, если это родители, то очень долгий путь и мне пришлось его пройти. 15 лет я не говорила родителям, я достаточно взрослый человек , но приходилось врать. И благодаря прайду этого года 201 , они сами все поняли, и сами спросили, и пришлось сказать0:58//01:20 До сих пор они не принимают стопроцентно, но мы уже видимся, общаемся, и просто не говорим об этом, очень плохо восприняли это стандартная ситуация для Украины

Соорганизаторы акции Иванна Скиба-Якубова и Юрек Якубов - супружеская чета с десятилетним стажем. Они убеждены, что на подобные мероприятия люди должны приходить независимо от их сексуальной ориентации, чтобы напомнить — никакой разницы нет, люди не бывают лучше или хуже из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности:

Иванна Скиба-Якубова, соорганизатор акции

Ми не хочемо жити в дикунському світі, це дуже страшно, якщо подумати, людину можуть побити, вбити, звільнити з роботи вигнати з дому тільки за шо, за те, що вона когось любить, любов це щось прекрасне, що нам дається

Организаторы международного дня «каминг-аута» утверждают, им впервые удалось провести мероприятие без драк и унижения. Ведь гарантировать стопроцентную безопасность, даже при таком беспрецедентном количестве полиции никто не осмеливался. После 17 мая 2017 года когда в День борьбы с гомофобией хулиганы с палками и газовыми баллончиками побили активисток и сорвали перформанс под Дворцом бракосочетания представители ЛГБТ-сообщества решили по-другому провести подготовку к своим уличным выступлениям - они сделали акцию в соцсетях, записали видеоролики о «каминг-ауте» и с полицией работали намного теснее:

Анна Зябликова, соорганизатор акции

Мы подготовили информационную волну, и мероприятие состоялось, акция 17 мая была спонтанной, сейчас мы готовились немного лучше, и полиция понимала, что прецедент 17 мая не должен повториться

Представители полиции отметили, что они серьезно подошло к обеспечению безопасности, поэтому выделили 250 человек личного состава, в том числе бойцов Нацгвардии, потому что у них также были опасения о появлении на акции агрессивных молодчиков

Сергей Бирбасов, зам начальника управления превентивной деятельности ГУ МВД в Хар.обл

Ми перевіряли інтрент-ресурси інші можливості залучали і були загрози цьому заходу, але ми прийняли всі міри, щоб захід відбувся,всі які могли. Чи будете ви охороняти учасників акції, щоб вони могли спокійно розійтись? Ми будемо охороняти публічний порядок.

Участницы и участники акции спокойно разошлись, но обещали опять выйти на улицы уже на новую акцию - 8 марта следующего года.