У медиахолдинга ZIK - новый владелец: ряд топ-менеджеров заявили об увольнении

14 июня стало известно, что новым владельцем канала ZIK стал соратник Виктора Медведчука - Тарас Козак. Из-за этого ряд топ-менеджеров медиахолдинга ZIK заявили на своих страницах в Facebook об увольнении, сообщает Детектор Медиа.

По данным издания, с канала ZIK увольняются руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, закрывает свою программу автор и ведущий Вахтанг Кипиани, также об освобождении сообщила главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

«Мой ЗИК закончился. Увольняюсь», - написала Татьяна Вергелес .

«За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, о том, что Медведчук купил ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу. Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти. Грустно», - сообщила Ольга Мовчан .

«Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция» , - отметил Роман Недзельский .

«Дорогой на презентацию книги «Дело Василия Стуса» узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего», - написал Вахтанг Кипиани .

Издание «TheБабель» сообщает, что творческий коллектив телеканала в ближайшие дни планирует сделать публичное заявление. Также источник среди журналистов телеканала сообщил, что многие работники планируют увольняться из-за нового владельца.

«Есть небольшой процент работников, которым все равно, - менее 20%. И это преимущественно технические работники, которые не работают в кадре. А те, кто в кадре, около 90% - увольняться», - сказал собеседник издания.

Напомним, в медиаактивах Тараса Козака теперь три канала: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Он создает медиахолдинг «Новости», который возглавит телепродюсер Алексей Семенов.