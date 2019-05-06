У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца.
Об этом сообщает Кенсингтонский дворец. У монаршей четы появился на свет мальчик.
Роды начались рано утром - якобы позже на одну неделю, нежели ожидалось ранее.
Как сообщается, принц Гарри находился рядом с супругой, поддерживая ее.
Пол ребенка стал сюрпризом для герцога и герцогини, которые решили не выяснять подробности до самого рождения.
Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.
Маленький принц станет седьмым претендентом в очереди на королевский престол..
Сейчас первым в очереди на королевский престол является сын Елизаветы II принц Чарльз.
За ним идут его старший сын – принц Уильям и его дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.