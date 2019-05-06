У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

06 мая 2019 г. 18:53
Источник: Корреспондент.net
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца.

Об этом сообщает Кенсингтонский дворец. У монаршей четы появился на свет мальчик.

Роды начались рано утром - якобы позже на одну неделю, нежели ожидалось ранее.

Как сообщается, принц Гарри находился рядом с супругой, поддерживая ее.

Пол ребенка стал сюрпризом для герцога и герцогини, которые решили не выяснять подробности до самого рождения.

Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.

Маленький принц станет седьмым претендентом в очереди на королевский престол..

Сейчас первым в очереди на королевский престол является сын Елизаветы II принц Чарльз.

За ним идут его старший сын – принц Уильям и его дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

 

 

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