У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца.

Об этом сообщает Кенсингтонский дворец. У монаршей четы появился на свет мальчик.

Роды начались рано утром - якобы позже на одну неделю, нежели ожидалось ранее.

Как сообщается, принц Гарри находился рядом с супругой, поддерживая ее.

Пол ребенка стал сюрпризом для герцога и герцогини, которые решили не выяснять подробности до самого рождения.

Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.

Маленький принц станет седьмым претендентом в очереди на королевский престол..

Сейчас первым в очереди на королевский престол является сын Елизаветы II принц Чарльз.

За ним идут его старший сын – принц Уильям и его дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.