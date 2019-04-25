У меня нет оснований кого-то преследовать или догонять!"- Валерий Сокуренко о возможных перестановках

Представлять нового руководителя в Харьков приехал - председатель Национальной полиции Украины - Сергей Князев и Сергей Яровой, первый заместитель министра внутренних дел.
Во время речи, Князев подчеркнул, что новые назначения - состоялись согласно ротации личного состава полиции.
Валерий Сокуренко на вопрос, будут ли в будущем какие-то кадровые изменения, ответил, что он будет руководствоваться только результатами работы руководителей районных подразделений полиции.
Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:
Я повинен вам сказати, щоб всі почули правоохоронці Харківщини, що всі повинні – працювати!!! Хто працює, хто віддається службі на сто відсотків , тим немає чому переживати!