У меня нет оснований кого-то преследовать или догонять!"- Валерий Сокуренко о возможных перестановках

Представлять нового руководителя в Харьков приехал - председатель Национальной полиции Украины - Сергей Князев и Сергей Яровой, первый заместитель министра внутренних дел.

Во время речи, Князев подчеркнул, что новые назначения - состоялись согласно ротации личного состава полиции.

Валерий Сокуренко на вопрос, будут ли в будущем какие-то кадровые изменения, ответил, что он будет руководствоваться только результатами работы руководителей районных подразделений полиции.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области: