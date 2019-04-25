У меня нет оснований кого-то преследовать или догонять!"- Валерий Сокуренко о возможных перестановках

25 апреля 2019 г. 12:01
Автор: Наталья Белокудря
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Представлять нового руководителя в Харьков приехал - председатель Национальной полиции Украины - Сергей Князев и Сергей Яровой, первый заместитель министра внутренних дел.

Во время речи, Князев подчеркнул, что новые назначения - состоялись согласно ротации личного состава полиции.

Валерий Сокуренко на вопрос, будут ли в будущем какие-то кадровые изменения, ответил, что он будет руководствоваться только результатами работы руководителей районных подразделений полиции.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Я повинен вам сказати, щоб всі почули правоохоронці Харківщини, що всі повинні – працювати!!! Хто працює, хто віддається службі на сто відсотків , тим немає чому переживати! 

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