У местных властей есть 8,5 миллиарда на закупку масок и антисептиков - Шмыгаль

02 сентября 2020 г. 15:03
Источник: Укринформ
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У местный властей на счетах есть остатки средств в размере 8,5 млрд грн. на закупку всех необходимых средств для успешной борьбы с коронавирусом в учебных заведениях. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства в среду, 2 сентября.

"Мы по состоянию на вчерашний день понимаем, что на счетах местного самоуправления находится 8,5 млрд грн, которые должны быть и могут быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты для учителей и образовательного персонала, а также на закупку антисептиков и организации всего необходимого для учебных заведений для обеспечения безопасного обучения", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что вчера имел возможность убедиться в том, что школы выполняют рекомендации Минздрава и правительства относительно борьбы с коронавирусной инфекцией.

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