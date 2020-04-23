У Нью-Йоркских кошек обнаружили коронавирус

В то время как жители США, находясь на карантине, разобрали из приютов домашних животных, две кошки в Нью-Йорке стали первыми питомцами, которые заразились коронавирусом.

Инфицированными оказались две кошки из разных районов штата Нью-Йорк, предположительно, заразившиеся от хозяев или соседей. Симптомы COVID-19 у них проходят легко, врачи считают, что вскоре они полностью поправятся.

"Животные, домашние животные могут заразиться, — признает директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи. — Но нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться от домашнего животного человеку".

В мире известно немного случаев заражения коронавирусом животных. По информации Американской ветеринарной медицинской ассоциации, бессимптомным носителем была кошка в Гонконге, а кошка в Бельгии выздоровела через девять дней после заболевания.

Заражение произошло также в нью-йоркском зоопарке, где животные подхватили инфекцию от людей, переносивших заболевание без симптомов. "Все восемь наших кошек продолжают поправляться. Они ведут себя нормально, едят хорошо, и кашляют значительно реже", — рассказал представитель зоопарка.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что нет никаких причин считать животных источником заражения, "Поэтому нет никаких оснований для принятия мер против домашних животных, которые могут поставить под угрозу их благополучие".