У одного из сотрудников Минздрава выявили COVID-19

В аппарате Министерства здравоохранения обнаружили первый случай коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера в аппарате Минздрава был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусом. Сразу был обнаружен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. Определенное число этих лиц. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено в самоизоляцию", - сообщил Степанов.

Он отметил, что все будет сделано по определенному алгоритму, как это происходит на любом другом предприятии или в организации.