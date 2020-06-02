У одного из сотрудников Минздрава выявили COVID-19

02 июня 2020 г. 10:18
Источник: Укринформ
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В аппарате Министерства здравоохранения обнаружили первый случай коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера в аппарате Минздрава был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусом. Сразу был обнаружен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. Определенное число этих лиц. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено в самоизоляцию", - сообщил Степанов.

Он отметил, что все будет сделано по определенному алгоритму, как это происходит на любом другом предприятии или в организации.

 

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