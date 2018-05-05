У памятника Воину-освободителю харьковчане почтили память погибших

4 мая у памятника Воину-освободителю на улице 23 Августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Почтить память погибших в годы Второй мировой войны и возложить цветы к памятнику Воину-освободителю - символу вечной боевой доблести и чести города Харькова, собрались представители районной администрации, ветераны, школьники, руководители учреждений, жители Шевченковского района.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и почтили память погибших минутой молчания.

Ветеранов приветствовала творческая молодежь: Образцовый детский ансамбль «Джерельце», хореографический коллектив «Карнавал», ученица Детской школы искусств №6 София Пархоменко. Своими выступлениями дети заверили, что готовы быть достойными высокого подвига ветеранов, готовы укреплять мир на Земле.

Там же состоялся конкурс рисунка на асфальте «Я рисую мир яркими красками» и праздничным обедом для ветеранов с музыкальной программой песен 30-40-х годов.