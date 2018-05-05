У памятника Воину-освободителю харьковчане почтили память погибших

05 мая 2018 г. 13:00
34 просмотра

4 мая у памятника Воину-освободителю на улице 23 Августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Почтить память погибших в годы Второй мировой войны и возложить цветы к памятнику Воину-освободителю - символу  вечной боевой доблести и чести города Харькова, собрались представители районной администрации, ветераны, школьники, руководители учреждений, жители Шевченковского района.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и почтили память погибших минутой молчания.

Ветеранов приветствовала творческая молодежь: Образцовый детский ансамбль «Джерельце», хореографический коллектив «Карнавал», ученица Детской школы искусств №6 София Пархоменко. Своими выступлениями дети заверили, что готовы быть достойными высокого подвига ветеранов, готовы укреплять мир на Земле.

Там же состоялся конкурс рисунка на асфальте «Я рисую мир яркими красками» и праздничным обедом для ветеранов с музыкальной программой песен 30-40-х годов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.