У пассажира рейсового автобуса нашли наркотики

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18 октября 2019 г. 10:17
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В Харьковской области на автодороге «Красноград - Полтава» у пассажира рейсового автобуса правоохранители обнаружили вероятные наркотики.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 октября около 10:00 на трассе вблизи села Песчанка патрульные остановили для проверки междугородный автобус сообщением «Полтава - Днепропетровск».

По словам начальника местного отдела полиции Сергея Приймака, при осмотре салона транспортного средства полицейские со служебной собакой обнаружили у одного из пассажиров сверток с измельченным веществом зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое средство «марихуана».

Правонарушителем оказался 46-летний житель Донецкой области.

Пакет весом около 300 граммов у злоумышленника изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

 

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