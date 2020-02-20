У пассажиров и экипажа рейса самолета из Уханя симптомы ОРВИ отсутствуют - Минздрав

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя (КНР) не выявлены какие-либо симптомы острых респираторных заболеваний, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, сопровождавшими людей на борту авиарейса из Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не были обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний",- говорится в сообщении.

Всех эвакуированных транспортируют в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.).

Как отмечают в Минздраве, психоэмоциональное состояние всех пассажиров - в норме.

На борту самолета пребывали 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых три медика.

После прибытия лайнер был отправлен на санитарную стоянку.

В течение 14 дней обсервации врачи будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции. В случае ухудшения состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом, эвакуированные будут госпитализированы в инфекционный стационар.

Кроме того, после прибытия к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.