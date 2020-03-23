У Пласидо Доминго диагностировали коронавирус

23 марта 2020 г. 10:01
Источник: ZN.UA
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У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Сейчас метр вместе со своей семьей находится в самоизоляции. Об этом он написал в Facebook в воскресенье, 22 марта.

"Считаю своим моральным долгом сообщить вам, что меня проверили на COVID-19, и тест оказался положительным. Мы с семьей находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается медицински необходимым", - написал певец, отметив, что сейчас чувствует себя хорошо, несмотря на лихорадку и кашель.

"Я прошу всех быть крайне осторожными, придерживаться основных указаний, часто моя руки, держась на расстоянии не менее 6 футов от других, делая все возможное, чтобы вирус не распространялся и, пожалуйста, будьте дома, если сможете", - призвал Доминго.

 

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