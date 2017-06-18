У противников Марша равенства во время проверок обнаружили газовые баллончики и зеленку

18 июня 2017 г. 11:52
Источник: УНИАН

Полицейские во время несения службы по охране общественного порядка во время проведения Марша равенства в Киеве у нескольких молодых людей обнаружили газовые баллончики и балаклавы.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер столичной полиции Оксана Блищик.

 "Службу в центральной части столицы несут более 5 тыс. правоохранителей. В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция. Марш равенства в Киеве / Facebook Оксана Блищик Правоохранители призывают киевлян и гостей города соблюдать установленные правила поведения, не нарушать закон и не устраивать провокаций.

Около 9:15 у нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.

Во время прохождения кордона полиции возле станции метро «Университет» у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку.

"Около 100 участников акции против проведения Марша равенства возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь. Во время прохождения кордона полиции возле станции метро "Университет" у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку.", - написала Блищик.

 

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