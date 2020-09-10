У пьющей харьковчанки забрали 11-летнюю дочь, которая не ходила в школу

В Харькове из неблагополучной семьи правоохранители изъяли 11-летнего ребенка.

Об этом сообщили в отделе Ювенальной Превенции ГУНП в Харьковской области.

Так, в ювенальную полицию Новобоварского района Харькова от районного отдела образования поступило обращение о том, что 11-летняя девочка без уважительных причин не посещает школу.

При проверке информации полицейские выяснили, что ребенок проживает в антисоциальных условиях с матерью, которая злоупотребляет спиртными напитками.

На место была вызвана Служба по делам детей района и принято решение о временном изъятии девочки из семьи.

Ее направили на обследование в больницу с целью дальнейшей передачи в школу социальной реабилитации.

Как сообщается, по отношению к матери собран административный материал о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей.

По данному факту полицейскими проводится проверка.