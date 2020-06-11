У работников Дергачевской райгосадминистрации выявили COVID-19

У двух работников Управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской районной государственной администрации диагностировали COVID-19. Об этом пишет «Слобідський край» со ссылкой на директора Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махоту. По ее словам, вирус у работников РГА лабораторно подтвердили 9 июня.

Круг контактных лиц пока обследуют. Известно, что с инфицированными работниками общалось 17 человек. Они находятся на самоизоляции. По состоянию на 10 июня в Дергачевском районе зарегистрировали 25 инфицированных на коронавирус, 16 человек выздоровели.