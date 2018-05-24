У российского Генконсульства в Харькове прошла очередная акция в поддержку Сенцова

В Харькове сегодня, 24 мая, в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который удерживается в России, под стенами здания Генконсульства России прошла акция.
На ней присутствовало около 25 человек.
Присутствующие держали в руках плакаты "Я голодую з Сенцовим", "Russia #FreeSentsov”, "70 бранців у РФ та Криму" и другие.
На асфальте также была сделана соответствующая надпись -"Russia #FreeSentsov”.
Участники акции рассказали, что поддерживают требования Сенцова, который объявил голодовку для освобождения всех политзаключенных, удерживаемых в России.
Для этого они и пришли под стены посольства.
Правопорядок на акции обеспечивали около 10 полицейских.
Никаких происшествий зафиксировано не было.