У российского Генконсульства в Харькове прошла очередная акция в поддержку Сенцова

24 мая 2018 г. 14:41
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В Харькове сегодня, 24 мая,  в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который удерживается в России, под стенами здания Генконсульства России прошла акция.

На ней присутствовало около 25 человек.

Присутствующие держали в руках плакаты "Я голодую з Сенцовим", "Russia #FreeSentsov”, "70 бранців у РФ та Криму" и другие.

На асфальте также была сделана соответствующая надпись -"Russia #FreeSentsov”.

Участники акции рассказали, что  поддерживают требования Сенцова, который объявил голодовку для освобождения всех политзаключенных, удерживаемых в России.

Для этого они и пришли под стены посольства.

Правопорядок на акции обеспечивали около 10 полицейских.

Никаких происшествий зафиксировано не было.

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