У смартфонов Xiaomi появилась невидимая фронтальная камера

10 декабря 2019 г. 13:00
Источник: Tehnoportal
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В сети появилась информация о том, как компания Xiaomi планирует прятать фронтальную камеру под дисплеем у своих будущих флагманов. 

Невидимая фронтальная камера позволит превратить смартфоны в еще более футуристические, а впервые новую технологию пользователи, судя по всему, смогут увидеть в Mi MIX 4.

Подобные решения уже представляли OPPO, LG и Samsung, но их устройства были просто концептами, которые так и не вышли на мировой рынок.

Xiaomi, похоже, планирует пойти другим путем.

Новый механизм, позволяющий прятать камеру под экраном, основан на передаче света через пиксели, которые смогут отключаться в необходимый момент.

Это позволит сохранить чувствительность датчиков и качество фото. Интересно, что когда-то камеры были слабым местом смартфонов Xiaomi, но за последние несколько лет компании удалось исправить свое положение.

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