 

У сотрудника харьковского СИЗО нашли наркотики

09 сентября 2019 г. 14:53
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В харьковском СИЗО 8 сентября задержали сержанта внутренней службы по подозрению в транспортировке наркотиков.

Как сообщили в Северо-Восточном управлении исполнения уголовных наказаний, младший инспектор 2 категории отдела режима и охраны пытался пронести пластиковый судок с мясным фаршем, в середине которого находился полиэтиленовый сверток с белым порошком.

Судок изъяли, когда инспектор проходил КПП.

О данном инциденте в СИЗО известили отдел Национальной полиции и управление Государственного бюро расследований в Полтаве.

 

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