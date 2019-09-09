У сотрудника харьковского СИЗО нашли наркотики

В харьковском СИЗО 8 сентября задержали сержанта внутренней службы по подозрению в транспортировке наркотиков.

Как сообщили в Северо-Восточном управлении исполнения уголовных наказаний, младший инспектор 2 категории отдела режима и охраны пытался пронести пластиковый судок с мясным фаршем, в середине которого находился полиэтиленовый сверток с белым порошком.

Судок изъяли, когда инспектор проходил КПП.

О данном инциденте в СИЗО известили отдел Национальной полиции и управление Государственного бюро расследований в Полтаве.